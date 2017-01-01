Кличко: Цього року на ремонт дворів виділять 100 млн

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Ремонт столичних доріг

Головна проблема столиці – дороги

На ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій Київрада планує виділити 100 млн грн. Про це київський міський голова Віталій Кличко заявив під час виїзної інспекції з главами районів.

Мер оглянув капітально відремонтований двір за адресою вул. Будівельників, 27, 27-А, 29, який виконали у вересні 2016 року. Вартість ремонту становила близько 490 тис. грн. Також капітальний ремонт у сусідніх дворах з бюджетом 420 тис. грн запланують під час коригування Програми соціально-економічного розвитку.

За словами Віталія Кличка, цього року у столиці на ремонт дворів Київрада має виділити 100 млн грн. При цьому до Київради надійшли бюджетні запити на капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій на 300 млн.

«Ми беремо на себе завдання розв’язати проблеми, які не вирішувалися десятками років. У Києві потребують капремонту 407 міжвартальних проїздів та прибудинкових територій, – зазначив мер у коментарі журналістам. – Відверто кажучи, 100 млн – 10 млн на район – це невелика сума, тому ми будемо обирати найбільш занедбані території, щоб виправити ситуацію з інфраструктурою», – наголосив Віталій Кличко.

Міський голова також закликав голів районів тісніше співпрацювати з депутатами-мажоритарниками Київради, щоб ефективніше вирішувати проблеми територій. Оскільки на цей рік на здійснення повноважень депутатам виділили набагато більше коштів, ніж у минулі роки.

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