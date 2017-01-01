Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж

Станіслав Груздєв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ремонт дороги у Києві. Кільцева дорога, 31 березня 2017 року

З приходом весни в столиці відновилися роботи на «окружній»

На столичній Кільцевій дорозі «євроремонт». Ще наприкінці 2016 року турецька компанія почала дорожньо-ремонтні роботи на околиці Києва. До морозів встигли покласти асфальт на одній із сторін Кільцевої дороги, від проспекту Перемоги в напрямку проспекту Леся Курбаса.

«Я бачив як турки кладуть асфальт на проспекті Перемоги. Три шари. Нашим потрібно повчитися», - розповів сторож, який охороняє майно ремонтників.

Дійсно першу зиму, після укладання нового асфальту, проспект Перемоги пережив.

Також у 2016 році турки ремонтували дорожнє покриття на бульварі Шевченка. Хоча столичний голова відзначав виключно заслуги «Київавтодору», а держкомпанія була лише замовником.

З приходом теплої погоди роботи на Кільцевій дорозі відновилися:

Раніше «Главком» повідомляв, цього року у Києві планують капітально відремонтувати понад 100 доріг. Це близько 300 км столичних доріг.