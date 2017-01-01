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    Як турки рятують одну із найголовніших магістралей Києва. Фоторепортаж

    • Станіслав Груздєв
    • Сьогодні, 08:18
    • Розсилка
    Ремонт дороги у Києві. Кільцева дорога, 31 березня 2017 року
    Ремонт дороги у Києві. Кільцева дорога, 31 березня 2017 року

    З приходом весни в столиці відновилися роботи на «окружній»

    На столичній Кільцевій дорозі «євроремонт». Ще наприкінці 2016 року турецька компанія почала дорожньо-ремонтні роботи на околиці Києва. До морозів встигли покласти асфальт на одній із сторін Кільцевої дороги, від проспекту Перемоги в напрямку проспекту Леся Курбаса.

    «Я бачив як турки кладуть асфальт на проспекті Перемоги. Три шари. Нашим потрібно повчитися», - розповів сторож, який охороняє майно ремонтників.

    Дійсно першу зиму, після укладання нового асфальту, проспект Перемоги пережив.

    Також у 2016 році турки ремонтували дорожнє покриття на бульварі Шевченка. Хоча столичний голова відзначав виключно заслуги «Київавтодору», а держкомпанія була лише замовником.

    З приходом теплої погоди роботи на Кільцевій дорозі відновилися:

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    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
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    ДТП на Кільцевій дорозі. Від фур треба триматися подалі
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Американська вантажівка 1991 року випуску на дорогах України
    Турецька компанія ремонтує Кільцеву дорогу
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж
    Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж

    Раніше «Главком» повідомляв, цього року у Києві планують капітально відремонтувати понад 100 доріг. Це близько 300 км столичних доріг.

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