Ремонт дороги в Києві. Фоторепортаж

Як турки рятують одну із найголовніших магістралей Києва. Фоторепортаж
- Сьогодні, 08:18
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З приходом весни в столиці відновилися роботи на «окружній»
На столичній Кільцевій дорозі «євроремонт». Ще наприкінці 2016 року турецька компанія почала дорожньо-ремонтні роботи на околиці Києва. До морозів встигли покласти асфальт на одній із сторін Кільцевої дороги, від проспекту Перемоги в напрямку проспекту Леся Курбаса.
«Я бачив як турки кладуть асфальт на проспекті Перемоги. Три шари. Нашим потрібно повчитися», - розповів сторож, який охороняє майно ремонтників.
Дійсно першу зиму, після укладання нового асфальту, проспект Перемоги пережив.
Також у 2016 році турки ремонтували дорожнє покриття на бульварі Шевченка. Хоча столичний голова відзначав виключно заслуги «Київавтодору», а держкомпанія була лише замовником.
З приходом теплої погоди роботи на Кільцевій дорозі відновилися:
Раніше «Главком» повідомляв, цього року у Києві планують капітально відремонтувати понад 100 доріг. Це близько 300 км столичних доріг.