Кличко пообіцяв розпочати реконструкцію Шулявського мосту в цьому році

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«Цього року ми плануємо розпочати будівництво транспортної розв'язки на Шулявці»

Наприкінці цього року столична влада планує розпочати будівництво транспортної розв'язки на Шулявці. Реконструція Шулявського шляхопроводу теж була запланована на 2017-й. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу 1+1.

«Ми обмежили рух транспорту на Шулявському шляхопроводі, тобто габарит проїзної частини з двох боків. І обмежили рух вантажівок загалом по місту, щоби великогабаритний транспорт не створював затори і не руйнував інфраструктуру», - зазначив Віталій Кличко.

Мер відзначив, що Державний дорожній Науково-дослідний інститут провів необхідні технічні випробування мосту. «Відбулися технічні випробування. Інститут дозволив рух шляхопроводом», - сказав Кличко.

Він підкреслив, що початок ремонту Шулявського шляхопроводу був запланований на кінець цього року. «Більше того, не тільки ремонт, а й будівництво розв'язки. Був розроблений проект, який вже цього року почнемо втілювати, щоби зробити нормальну розв'язку і реконструкцію цього шляхопроводу», - наголосив Віталій Кличко.

Відповідаючи на запитання, скільки часу потрібно на реалізацію цього проекту, Кличко зазначив, що орієнтовно 1,5-2 роки.

Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.

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