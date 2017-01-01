Шулявський міст обвалився. Усі подробиці надзвичайної події у Києві онлайн

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Фото: Данил Величко, Facebook Шулявський міст рухнув

Вже декілька років можновладці обіцяли реконструювати надважливу транспортну розв’язку

Що сталося

Увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.

Частина Шулявського мосту впала на припарковані авто (фото: Київ автомобільний)

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. За словами очевидців, уламки моста пошкодили один автомобіль.

На Шулявському шляхопроводі зараз демонтують зовнішню конструкцію пішохідної частини, яка обвалилася.

Через аварію заїзд на міст поки закритий. Обмежено рух в напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Шулявки до Індустріального моста.

Кличко приїхав особисто подивитись

Міст, що обвалився на Шулявському шляхопроводі, не був аварійним. Про це заявив міський голова Віталій Кличко.

«Аварійним він визнаний не був», - заявив Віталій Кличко.

Віталій Кличко біля зруйнованого Шулявського мосту

«Він втомився від часу, з одного боку. З іншого - це те, що були порушені норми експлуатації, під мостом стояли МАФи, де була пожежа. Це внаслідок порушення правил експлуатації», - додав столичний голова.

Реконструкція Шулявського мосту

Перший проект реконструкції розв'язки на Шулявці затвердили ще в жовтні 2008 року. Тоді його оцінили в 300 млн грн. Обіцяли, що реконструкція Шулявського шляхопроводу буде завершена до 2012 року, якраз під Євро-2012.

Однак, реконструкції постійно заважав один з корпусів заводу «Більшовик», тому його пропонували знести. Згодом вартість і терміни реконструкції тільки збільшувалися. У березні 2014 року від попередніх проектів вирішили відмовитися остаточно.

В 2015 році столична влада повернулась до розробки нового проекту реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Передбачалось, що нова розв'язка буде трирівневою з реверсивним розподільним кільцем, і вона би включала велодоріжки та простір для піших прогулянок.