Кличко: Провокацію проти депутата Київради Балицької має бути невідкладно розслідувано



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Провокацію, влаштовану проти депутата Київради Ольги Балицької, має бути невідкладно розслідувано, а її організаторів – притягнуто до відповідальності

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради.

«З резонансного останніх днів: я хочу наголосити, що такі провокації, як було влаштовано проти депутата Київради, нашої колеги Ольги Балицької, неприпустимі! І мають бути невідкладно розслідувані», – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва звернувся до СБУ і прокуратури з тим, аби цей випадок було розслідувано, а тих, хто організовує подібні «вистави», було притягнуто до відповідальності.

«Бо це – не спектакль, це – кримінал! Це залякування депутатів, які відстоюють свою позицію і інтереси киян. І ми повинні підтримати Ольгу Балицьку і зробити все, щоб захистити її», – наголосив Віталій Кличко.

Раніше «Главком» повідомляв, що під вікнами депутати Київради влаштували «похорон».