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    Кличко: Провокацію проти депутата Київради Балицької має бути невідкладно розслідувано

    • Сьогодні, 14:02
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    Провокацію, влаштовану проти депутата Київради Ольги Балицької, має бути невідкладно розслідувано, а її організаторів – притягнуто до відповідальності

    Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради.

    «З резонансного останніх днів: я хочу наголосити, що такі провокації, як було влаштовано проти депутата Київради, нашої колеги Ольги Балицької, неприпустимі! І мають бути невідкладно розслідувані», – наголосив Віталій Кличко.

    Мер Києва звернувся до СБУ і прокуратури з тим, аби цей випадок було розслідувано, а тих, хто організовує подібні «вистави», було притягнуто до відповідальності.

    «Бо це – не спектакль, це – кримінал! Це залякування депутатів, які відстоюють свою позицію і інтереси киян. І ми повинні підтримати Ольгу Балицьку і зробити все, щоб захистити її», – наголосив Віталій Кличко. 

    Раніше «Главком» повідомляв, що під вікнами депутати Київради влаштували «похорон».

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