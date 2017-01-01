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    Комунальники без киян не впораються. Влада кличе на толоки в парках та скверах

    • Сьогодні, 15:02
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    25 березня у парках та скверах столиці відбудуться толоки

    У суботу, 25 березня, о 10:00 міська влада запрошує киян і гостей міста долучитися до весняних толок та акцій із прибирання на території парків і скверів столиці.

    Толоки триватимуть у Дніпровському (парк «Перемога», парк вздовж вул. Попудренка), Печерському (б-р Дружби народів, 38, парк Аскольдова могила), Святошинському (сквер на вул. Котельникова, 26-32), Солом’янському (Солом’янський ландшафтний парк, сквер Мартиросяна), Шевченківському районах (парк «Сирецький»).

    У рамках толок заплановане висадження дерев, вигрібання листя, вирізування та дробіння порослі, підмітання доріжок, влаштування газонів, прибирання території від сміття тощо.

    Учасників буде забезпечено необхідним інвентарем.

    Раніше «Главком» повідомляв, що після зими Київ перетворився на величезне сміттєзвалищеОбурені кияни пропонують долучитися до флешмобу #Чи_Є_в_Місті_Господар.

    Локації проведення толок у Києві 25 березня:

     

    Район

     

    Об’єкт

     

    Вид робіт

    Обсяг робіт

    Відповідальна особа від «Київзеленбуду»

    Дніпровський

    Парк «Перемога»

    Висадження дерев

    Вигрібання листя

    Вирізування та Дробіння порослі

    30 шт.

    1000 кв. м

    200 кв. м

    Лукаш К. В.

    т. 093 690 03 04

    Парк вздовж вул. Попудренка

    Вигрібання листя

    1000 кв. м

    Гузенко К. В.

    т. 093 690 05 44

    Печерський

    Бульв. Дружби народів, 38

    Влаштування газону

    Посадка дерев

    0,11 га

    15 шт.

    Мартинюк В. Г.

    т. 067 757 99 50

    Парк Аскольдова могила

    Згрібання листя

    Підмітання доріжок

    Прибирання території

    1,2 га

    0,9 га

    3,0 га

    Дідик Д. Л.

    т. 098 281 83 07

    Святошинський

    Сквер

    вул. Котельникова 26-32

    Вигрібання газонів

    Посадка дерев

    3,15 га

    5шт.

    Оверчук Т. М.

    т. 093 356 32 83

    Солом’янський

    Солом’янський ландшафтний парк

    Згрібання листя

    Прибирання території

    27,12 га

    Ковтун В. В.

    т. 096 676 74 79

    Сквер Мартиросяна

    Згрібання листя, влаштування газону

    1,141 га

    Кирильчук Н. М.

    т. 067 393 14 50

    Шевченківський

    Парк «Сирецький»

    Вигрібання залишків опалого листя, прибирання території від випадкового сміття

    25 га

    Миклуха П. М.

    т. 093 749 51 23
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