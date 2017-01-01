Комунальники без киян не впораються. Влада кличе на толоки в парках та скверах

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25 березня у парках та скверах столиці відбудуться толоки

У суботу, 25 березня, о 10:00 міська влада запрошує киян і гостей міста долучитися до весняних толок та акцій із прибирання на території парків і скверів столиці.

Толоки триватимуть у Дніпровському (парк «Перемога», парк вздовж вул. Попудренка), Печерському (б-р Дружби народів, 38, парк Аскольдова могила), Святошинському (сквер на вул. Котельникова, 26-32), Солом’янському (Солом’янський ландшафтний парк, сквер Мартиросяна), Шевченківському районах (парк «Сирецький»).

У рамках толок заплановане висадження дерев, вигрібання листя, вирізування та дробіння порослі, підмітання доріжок, влаштування газонів, прибирання території від сміття тощо.

Учасників буде забезпечено необхідним інвентарем.

Раніше «Главком» повідомляв, що після зими Київ перетворився на величезне сміттєзвалище. Обурені кияни пропонують долучитися до флешмобу #Чи_Є_в_Місті_Господар.

Локації проведення толок у Києві 25 березня: