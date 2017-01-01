Кожен четвертий пасажир метро є пільговиком

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Столична підземка налічує 25 категорій пільговиків

У Києві кожен четвертий пасажир метрополітену є пільговиком. Про це в ефірі «5 каналу» повідомила радник начальника КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон.

«У нас на сьогоднішній день в Київському метрополітені 25 категорій пільговиків. І це приблизно кожний четвертий пассажир», — зазначила Макогон.

Крім того, Наталія Макогон нагадала, що від 1 квітня 2017 року безкоштовно столичним метрополітеном зможуть користуватися тільки ті пасажири, що оформлять карту киянина.

Нагадаємо, що у Києві планують продовжити борщагівську лінію швидкісного трамвая до Палацу спорту.