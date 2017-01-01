На Будинок профспілок натягують величезний банер (Фото)

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фото: Главком, Станіслав Груздєв

Величезний банер сховає фасад будинку

У Києві посеред Хрещатику на Будинок профспілок монтажники натягують величезний банер. Очевидно, таким чином, столичні комунальники готуються до Євробачення.

Зазначимо, що раніше вже анонсували зміни зовнішнього вигляду будівлі напередодні проведення у Києві пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

«Зняли розірвану марлю-ганчірку з Профспілок... для того, щоби донести щось важливе. Незабаром», - повідомляв керівний партнер компанії CFC Consulting, яка виграла тендер на здійснення комунікації під час «Євробачення», Геннадій Курочка.