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    На Будинок профспілок натягують величезний банер (Фото)

    • Сьогодні, 15:53
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    фото: Главком, Станіслав Груздєв
    фото: Главком, Станіслав Груздєв

    Величезний банер сховає фасад будинку

    У Києві посеред Хрещатику на Будинок профспілок монтажники натягують величезний банер. Очевидно, таким чином, столичні комунальники готуються до Євробачення.

    Зазначимо, що раніше вже анонсували зміни зовнішнього вигляду будівлі напередодні проведення у Києві пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

    «Зняли розірвану марлю-ганчірку з Профспілок... для того, щоби донести щось важливе. Незабаром», -  повідомляв керівний партнер компанії CFC Consulting, яка виграла тендер на здійснення комунікації під час «Євробачення», Геннадій Курочка.

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    На Будинок профспілок натягують величезний банер (Фото)
    На Будинок профспілок натягують величезний банер (Фото)
    На Будинок профспілок натягують величезний банер (Фото)
    На Будинок профспілок натягують величезний банер (Фото)
    На Будинок профспілок натягують величезний банер (Фото)
    На Будинок профспілок натягують величезний банер (Фото)

     

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