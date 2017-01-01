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    На Київщині чоловіки грабували могили

    • Сьогодні, 15:39
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    Лиходії крали огорожі на цвинтарі, які планували здати на металобрухт

    У Кагарлицькому районі Київської області співробітники поліції затримали 53-річного місцевого жителя, який разом з сусідом на місцевому кладовищі викрав огорожі з могил.

    Після затримання чоловік повністю визнав свою провину в скоєному і зізнався правоохоронцям, що крадене хотів здати на металобрухт, а виручені кошти витратити на власні потреби.

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    Фото: kv.npu.gov.ua

    За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове слідство триває.

    Джерело: Сегодня

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