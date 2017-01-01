На Київщині комунальники потруїли рибу

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Білоцерківський водоканал звинувачують в екологічній катастрофі

Відділ екології Київської області, управління держпрограмами служби у місті Білій Церкві виявили злив ТОВ «Білоцерківвода» хлорованої води у річці Протока, що призвело до масової загибелі риби.

Про це інформує портал «Моя Київщина», повідомляє «Главком».

На місце події прибули представники вищезазначених організацій, депутати обласної та міської ради. Оперативною групою швидкого реагування Держпродспоживслужби Білої Церкви було відібрано проби загинувшої риби у 3 місцях.

А також відібрано 4 проби води, які доставлені в регіональну лабораторію Київської області з метою з'ясування перевищення концентрації забруднюючих речовин.

Результати лабораторних досліджень буде надано в найкоротший термін.