На Оболоні через прорив тепломережі змінили маршрут тролейбусів

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Зараз на місці подій працюють ремонтні бригади

На київському проспекті Героїв Сталінграда та вулиці Маршала Тимошенка було змінено маршрут тролейбусів через утворення великого котловану на дорозі внаслідок прориву тепломережі

Про це повідомляє прес-центр Київської міської державної адміністрації.

В результаті інциденту довелося змінити роботу тролейбусів маршрутів № 24 та № 34 на проспекті Героїв Сталінграда, 35 та вулиці Маршала Тимошенка.

Зазначається, що зараз на місці подій працюють ремонтні бригади.

Таким чином роботу тролейбусів маршруту № 24 було організовано так: просп. Свободи – вул. Маршала Тимошенка (за власною схемою руху) – вул. Зої Гайдай – вул. Героїв Дніпра – вул. Героїв Сталінграду – вул. Північна і в зворотному напрямку.

Тим часом тролейбуси маршруту № 34 курсують від станції метро «Петрівка» до станції метро «Мінська».

Раніше Вартові Еспресо повідомили, що в Оболонському районі прорвало теплотрасу, в результаті чого на дорозі утворився величезний котлован.