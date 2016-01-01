  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На Подолі троє молодиків пограбували неповнолітнього хлопця

    • Вчора, 11:41
    • Розсилка

    Розпочато кримінальне провадження.

    До чергової частини Подільського управління поліції звернулась мати потерпілого. Вона розповіла, що у її сина троє невідомих відібрали два мобільних телефони та камеру.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    В ході відпрацювання території району патрульні поліцейські побачили трьох осіб, які підпадали під опис підозрюваних. Правоохоронці їх затримали. В скоєному хлопці зізналися. В одного із них слідчо-оперативна група вилучила частину викрадених речей.

    Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Двох неповнолітніх грабіжників, яким 14 та 15 років, правоохоронці відпустили під особисте зобов’язання, а 25-річному співучаснику пред’явлено підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

    Читайте також
    кримінал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ