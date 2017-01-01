На столичні вулиці вийдуть інспектори, які будуть слідкувати за чистотою

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80 інспекторів з благоустрою інспектуватимуть Київ

У Києві розпочато масштабні роботи з прибирання міста після зими. Обов’язковими завданнями для всіх комунальних служб міста є наведення порядку на територіях, за які вони відповідальні. Загалом у столиці заплановано провести 130 акцій з прибирання. Про це під час щотижневого прес-брифінгу повідомив директор департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Андрій Фіщук.

«Вже минулого тижня комунальні служби приступили до активного прибирання. У Києві заплановано провести понад 130 толок та акцій з прибирання, у тому числі близько 90 – на територіях парків та скверів. Для роботи житлово-експлуатаційними організаціями придбано додатково понад п'ять тисяч одиниць інвентарю. Загалом для прибирання підготовлено понад 60 тисяч робочих інструментів», – зазначив Андрій Фіщук.

Разом із тим директор департаменту звернув увагу всіх балансоутримувачів, зокрема комерційних та приватних структур, на їхній обов'язок забезпечити прибирання на власних територіях.

«За дотриманням порядку й чистоти у столиці слідкуватиме близько 80 інспекторів з благоустрою. Практика адміністративних покарань, яку ми застосовували під час снігопадів, буде задіяна і під час прибирання. Ті організації, які не прибрали, ми будемо штрафувати. Сума штрафу може сягати 1700 грн», – додав він.

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