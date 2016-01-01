На Троєщині автомобіль вилетів з дороги і приземлився на МАФ (ФОТО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На перехресті проспекту Маяковского та вулиці Драйзера, водій не впорався з керування, вилетів з дороги та пролетівши близько 25 метрів приземлилося на МАФ.

Як повідомляється, на Троєщині, «Мерседес» вилетів з дороги, пролетів близько 25 метрів і приземлився на МАФ.

Також повідомляється, що неадекватний водій намагався втекти, який був затриманий свідками і патрульними. Від драгера відмовляється. Заперечує, що був за кермом.





Джерело: dtp.kiev.uа