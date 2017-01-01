  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Обвал Шулявського моста. У столичній адміністрації призначили винних

    • Сьогодні, 11:37
    • Розсилка

    Звільнено з посад заступника мера з питань транспортної інфраструктури та голову Солом’янського району

    Київський міський голова Віталій Кличко звільнив за незадовільну роботу заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака, а також голову Солом’янського району Віктора Шкуро за недбале ставлення до розв’язання проблем, які є в районі.

    «Підписати це рішення має Президент, бо він узгоджує призначення і звільнення глав районів. Але таке подання на звільнення я йому сьогодні спрямую», - наголосив Кличко.

    Кадрові рішення Кличко ухвалив після обвалення частини пішоходної консолі Шулявського шляхопроводу. 

    Нагадаємо, що 27 лютого, у Києві обвалився Шулявський містЧерез аварію заїзд на міст поки що закритий. Обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана, від Шулявки до Індустріального моста.

    Віталій Кличко ЖКГ Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ