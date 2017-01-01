Обвал Шулявського моста. У столичній адміністрації призначили винних
- Сьогодні, 11:37
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Звільнено з посад заступника мера з питань транспортної інфраструктури та голову Солом’янського району
Київський міський голова Віталій Кличко звільнив за незадовільну роботу заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака, а також голову Солом’янського району Віктора Шкуро за недбале ставлення до розв’язання проблем, які є в районі.
«Підписати це рішення має Президент, бо він узгоджує призначення і звільнення глав районів. Але таке подання на звільнення я йому сьогодні спрямую», - наголосив Кличко.
Кадрові рішення Кличко ухвалив після обвалення частини пішоходної консолі Шулявського шляхопроводу.
Нагадаємо, що 27 лютого, у Києві обвалився Шулявський міст. Через аварію заїзд на міст поки що закритий. Обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана, від Шулявки до Індустріального моста.