Оновлену Поштову площу відкрили у столиці

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Фото: klichko.org Відкриття скульптури

У відкритті взяв участь мер Києва Віталій Кличко

У Києві після реконструкції відкрили наземну пішохідну частину Поштової площі, де встановлена скульптурна композиція, що символізує засновників столиці. Про це повідомляє прес-служба столичного мера Віталія Кличка.

Скульптуру встановлено на верхній частині пішохідної зони Поштової площі, яка виходить на Володимирський узвіз. Це фігури чотирьох дітей – трьох хлопчиків та дівчинки, прообраз Кия, Щека, Хорива та їх сестри Либеді - які запускають паперові кораблики Дніпром. Автор композиції - київський митець Володимир Журавель.

На карті позначені цікаві для туристів місця: пам’ятники, церкви, парки тощо. По периметру можна прочитати українською й англійською фрагмент з «Повісті временних літ» Нестора-літописця про заснування Києва.

На Поштовій площі розширили прогулянкову зону та облаштували крім центрального прохід з тротуарної частини Володимирського узвозу через новий оглядовий майданчик.

На площі уже працює фонтан, облаштовані клумби та газони, висаджені молоді дерева. Поштова площа також є однією з п’яти офіційних фан-зон Євробачення, тому там можна буде переглянути трансляцію офіційних заходів конкурсу. А з наступного тижня з причалів поруч можна буде вирушити до МВЦ на річковому трамвайчику.

«Поштова уже давно стала улюбленим місцем відпочинку киян. Це один із прикладів того, яким має бути Київ - одночасно модерний та старовинний. Я дуже радий, що як і обіцяли, ми завершили реконструкцію наземної пішохідної частини Поштової площі. І сьогодні ми її відкриваємо. Це один із знакових об'єктів для нас», - зазначив міський голова.

До Поштової площі Віталій Кличко спустився фунікулером. Біля верхнього виходу мер оглянув першу встановлену в Києві автоматичну вбиральню. Вона стилізована під старовинну тумбу для афіш і не псує зовнішнього вигляду міста. Втілювати проект допомагають французькі фахівці.