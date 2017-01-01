Операція «Евакуація»: тепер біля пам'ятника Слави кави не вип'єш (фото)

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Фото: Леонід Косаківскький Евакуація пересувної кав'ярні

Пересувні кав'ярні можна побачити у всіх парках столиці

Сьогодні, в центрі Києва, комунальники евакували «кав’ярню на колесах».

Про це повідомив в соціальній мережі Фейсбук екс-мер столиці Леонід Косаківскький.

«Сьогодні в обідню перерву відвідувачі парку Слави могли спостерігати, як евакуюють «кав’ярню на колесах», що облюбувала собі місце безпосередньо біля Вічного вогню», - написав політик.

Раніше «Главком» повідомляв, що вандали вкрали декілька бронзових деталей меморіалу Вічної Слави.



