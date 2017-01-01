Операція «Евакуація»: тепер біля пам'ятника Слави кави не вип'єш (фото)
- Сьогодні, 16:20
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Розсилка
Фото: Леонід Косаківскький
Евакуація пересувної кав'ярні
Пересувні кав'ярні можна побачити у всіх парках столиці
Сьогодні, в центрі Києва, комунальники евакували «кав’ярню на колесах».
Про це повідомив в соціальній мережі Фейсбук екс-мер столиці Леонід Косаківскький.
«Сьогодні в обідню перерву відвідувачі парку Слави могли спостерігати, як евакуюють «кав’ярню на колесах», що облюбувала собі місце безпосередньо біля Вічного вогню», - написав політик.
Раніше «Главком» повідомляв, що вандали вкрали декілька бронзових деталей меморіалу Вічної Слави.