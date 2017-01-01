  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Операція «Евакуація»: тепер біля пам'ятника Слави кави не вип'єш (фото)

    • Сьогодні, 16:20
    • Розсилка
    Евакуація пересувної&nbsp;кав'ярні
    Фото: Леонід Косаківскький
    Евакуація пересувної кав'ярні

    Пересувні кав'ярні можна побачити у всіх парках столиці

    Сьогодні, в центрі Києва, комунальники евакували «кав’ярню на колесах».

    Про це повідомив в соціальній мережі Фейсбук екс-мер столиці Леонід Косаківскький.

    «Сьогодні в обідню перерву відвідувачі парку Слави могли спостерігати, як евакуюють «кав’ярню на колесах», що облюбувала собі місце безпосередньо біля Вічного вогню», - написав політик.

    Раніше «Главком» повідомляв, що вандали вкрали декілька бронзових деталей меморіалу Вічної Слави.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Операція «Евакуація»: тепер біля пам'ятника Слави кави не вип'єш (фото)
    Операція «Евакуація»: тепер біля пам'ятника Слави кави не вип'єш (фото)
    Операція «Евакуація»: тепер біля пам'ятника Слави кави не вип'єш (фото)
    Операція «Евакуація»: тепер біля пам'ятника Слави кави не вип'єш (фото)
    Операція «Евакуація»: тепер біля пам'ятника Слави кави не вип'єш (фото)


    Київ благоустрій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ