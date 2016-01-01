Пожежу на ринку «секонд-хенду» зняли з висоти пташиного польоту

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У мережі показали масштабну пожежу, що сталася на найбільшому секонд-хенді столиці, з висоти пташиного польоту.

Відомо, що пожежа сталася в неділю вранці, 25 грудня. Загорілися складські приміщення на Лісовому масиві, що розташовані біля «Даринку». У результаті пожежі загинула одна людина.

На відео видно, як димлять довгі торгові ряди ринку.

Відомо, що на місці події працювали десятки пожежних машин та понад 200 людей особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також інших екстрених служб.

Джерело: Znaj.ua