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    Правоохоронці затримали серійного нападника на кредитні установи

    • Сьогодні, 14:29
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    Чоловіка обґрунтовано підозрюють у скоєнні дев'ятьох аналогічних злочинів

    Погрожуючи пістолетом, зловмисник відібрав у менеджера 11 000 гривень, але втекти йому завадили співробітники Оболонського управління поліції.

    Правоохоронці помітили підозрілого чоловіка під час комплексного відпрацювання району. Він вийшов із кредитного кафе та швидко пішов у бік метро. В руках у нього був пакет, а обличчя прикривав шарф.

    Коли співробітники чергової частини та відділу дозвільної системи Оболонського управління поліції попросили чоловіка зупинитися, він кинувся бігти. Але вже за кілька хвилин утікач опинився у кайданках.

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    Правоохоронці затримали серійного нападника на кредитні установи
    Правоохоронці затримали серійного нападника на кредитні установи
    Правоохоронці затримали серійного нападника на кредитні установи
    Правоохоронці затримали серійного нападника на кредитні установи
    Правоохоронці затримали серійного нападника на кредитні установи
    Правоохоронці затримали серійного нападника на кредитні установи
    Правоохоронці затримали серійного нападника на кредитні установи
    Правоохоронці затримали серійного нападника на кредитні установи

    Під час спілкування з підозрюваним поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що на пункт надання «швидких» кредитів, із приміщення якого вийшов молодик, скоєно розбійний напад.

    «У невідомого на обличчі був шарф, а на голові – бейсболка. Пригрозивши зброєю, зловмисник почав вимагати гроші, тож жінка віддала йому 11 000 гривень. Після цього зловмисник утік», – розповів начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.

    Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у нього газовий револьвер і гроші. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    «За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. 21-річного уродженця Черкаської області обґрунтовано підозрюють у скоєнні дев’яти аналогічних злочинів», – зазначив Андрій Крищенко.

    Національна поліція України Київ кримінал
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