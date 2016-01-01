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    Сьогодні на Майдані прощатимуться із загиблим на Світлодарській дузі бійцем

    • Сьогодні, 08:12
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    Об 11-00 на Майдані Незалежності відбудеться прощання з бійцем 25 БТО «Київська Русь» Володимиром Андрешківим, який загинув 19 грудня на Світлодарській дузі.

    Про це у середу, 21 грудня, повідомила активістка Тетяна Барвінська‎.
    «22 грудня, об 11-00 на Майдані Незалежності відбудеться прощання з бійцем 25 БТО «Київська Русь» Володимиром Андрешківим, який загинув 19 грудня на Світлодарській дузі», – написала пані Барвінська‎ до ФБ-спільноти «Остання шана».

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    «Тут, на київському Майдані в 2014 він відстоював нашу свободу й гідність на барикадах «Львівської брами», був одним з тих, хто тримав тут оборону в страшну ніч з 18 на 19 лютого. Звідси пішов боронити нашу країну від ворога. І звідси Володимира Степановича повезуть в останній путь додому. Кияни, друзі-майданівці, будьте вдячними! Приходьте вшанувати Героя!», – звертається активістка.

    Джерело: НБН

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