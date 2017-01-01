Сьогодні в Києві очікується мінлива хмарність

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26-27 березня – дощ із мокрим снігом

За прогнозом Українського гідрометцентру, завтра, 25 березня, в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

26-27 березня синоптики прогнозують похолодання. Зокрема, 26 березня – дощ із мокрим снігом, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. 27 березня вночі без опадів, вдень невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

28-29 березня – без опадів. Температура вдень 8-10° тепла.

Також, очікується сильне похолодання на всій території України.

«… Вихідними в Україні сильно похолодає і в неділю навіть є ймовірність мокрого снігу», - написала синоптик Наталка Діденко.

«На заході та півночі, а також місцями у центральних областях, ходитимуть хмари та дощі, від невеликих до помірних, і ці хмари прикриватимуть від сонця вищі градуси», - розповіла Діденко.

«Захід буде найнестабільнішим, бо на Закарпатті, в Ужгороді, Мукачеві може бути до +18+20 градусів, а у Рівному, Луцьку ледь-ледь +9+11. Ну, й дощики», - каже синоптик.

Північна частина трохи підніме планку температурну, але тут також не все стабільно, Житомир, Київ до +12+14. Суми, Чернігів +9+12», - прогнозує Діденко.

За її даними, «південь, схід побудуть у сонечку, і воно допоможе ніжній тендітній весняній температурі піднятися там до +13+18 градусів».



