Спецоперація в столиці: поліція продовжує пошуки озброєного викрадача маршрутки
- Сьогодні, 06:44
-
Розсилка
Невідомий на Троєщині у Києві, погрожуючи пістолетом, викрав маршрутку, викинувши водія з салону.
Чоловік досі переховується в приватному секторі в районі Русанівських садів.
Правоохоронці склали його фоторобот. Чоловікові 35-40 років, близько 180 сантиметрів заввишки. Одягнений у пісочний камуфляж, темні куртку і шапку.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про зухвалий злочин у столиці. Невідомий чоловік, погрожуючи пістолетом, викрав маршрутку, викинувши водія з салону транспорту.
Джерело: ТСН