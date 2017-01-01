Спецоперація в столиці: поліція продовжує пошуки озброєного викрадача маршрутки

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Невідомий на Троєщині у Києві, погрожуючи пістолетом, викрав маршрутку, викинувши водія з салону.

Чоловік досі переховується в приватному секторі в районі Русанівських садів.

Правоохоронці склали його фоторобот. Чоловікові 35-40 років, близько 180 сантиметрів заввишки. Одягнений у пісочний камуфляж, темні куртку і шапку.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про зухвалий злочин у столиці. Невідомий чоловік, погрожуючи пістолетом, викрав маршрутку, викинувши водія з салону транспорту.

Джерело: ТСН