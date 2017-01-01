Стало відомо, чим замінять Леніна на Бессарабці

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фото: Велика Епоха Повалення пам'ятника Леніну в Києві. 2014 рік

На місці поваленого пам’ятника Володимиру Леніну в Києві виставлять тимчасову інсталяцію художниці з Мексики Іси Каррільйо

Робота мексиканки перемогла у конкурсі «Суспільна угода», який проводив фонд «Ізоляція», повідомляє «Культпростір».

Каррільйо запропонувала на місці пам’ятника поставити інсталяцію «Ритуал природи». За її словами, проектом вона звертається до цілющих сил природи, пропонуючи прикрасити п’єдестал, на якому колись стояв кам'яний Ленін, живим розмарином.

Таким чином, авторка прагне нейтралізувати ідеологічну напругу навколо вакантного постаменту і запрошує містян помедитувати на його місці.

Інсталяцію реалізують у період 3–17 травня.