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    Столичні тролейбуси не витримують натиску пасажирів. Знову видавили скло

    • Сьогодні, 12:18
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    Пасажири видавили скло в тролейбусі
    Пасажири видавили скло в тролейбусі

    Година пік

    Сьогодні вранці, 26 квітня, на зупинці громадського транспорту на вулиці Кирилівській пасажири видавили скло в тролейбусі № 25.

    Про це інформує «Київ оперативний» на своїй сторінці в Facebook, повідомляє «Главком»

    «Хтось так сильно поспішав на роботу, що видавив двері в тролейбусі № 25 на Куренівці», - йдеться в повідомленні.

    Водій переповненого тролейбуса попросив всіх пасажирів вийти, оскільки не міг продовжувати шлях з аварійними дверима.

    Це не перший випадок в столиці. Раніше «Главком» повідомляв, що натовп пасажирів видавив скло в київському тролейбусі №18.

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    Столичні тролейбуси не витримують натиску пасажирів. Знову видавили скло
    Столичні тролейбуси не витримують натиску пасажирів. Знову видавили скло
    Столичні тролейбуси не витримують натиску пасажирів. Знову видавили скло

    Київ водій
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