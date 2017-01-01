Столичні тролейбуси не витримують натиску пасажирів. Знову видавили скло
- Сьогодні, 12:18
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Пасажири видавили скло в тролейбусі
Година пік
Сьогодні вранці, 26 квітня, на зупинці громадського транспорту на вулиці Кирилівській пасажири видавили скло в тролейбусі № 25.
Про це інформує «Київ оперативний» на своїй сторінці в Facebook, повідомляє «Главком»
«Хтось так сильно поспішав на роботу, що видавив двері в тролейбусі № 25 на Куренівці», - йдеться в повідомленні.
Водій переповненого тролейбуса попросив всіх пасажирів вийти, оскільки не міг продовжувати шлях з аварійними дверима.
Це не перший випадок в столиці. Раніше «Главком» повідомляв, що натовп пасажирів видавив скло в київському тролейбусі №18.