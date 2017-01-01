Столичний поліцейський може відсидіти сім років за хабар



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського-здирника

Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування стосовно інспектора одного з батальйонів управління патрульної поліції у місті Києві департаменту патрульної поліції України.

Правоохоронець обвинувачується у тому, що, користуючись своїм службовим становищем, вимагав 13 500 грн у матері киянина за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за начебто злісну непокору поліції.

Поліцейський пообіцяв жінці, що за вказану суму не складатиме рапорт про скоєння її сином цього злочину, незважаючи на те, що хлопець насправді не вчиняв таких дій.

За результатами розслідування правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища, з погрозою обмеження прав, свобод, законних інтересів близького родича потерпілого).

Наразі обвинувальний акт спрямовано до Оболонського райсуду столиці для розгляду по суті. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.