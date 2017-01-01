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    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)

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    Столичні комунальники перекривають бульвар Лесі Українки
    Столичні комунальники перекривають бульвар Лесі Українки

    Комунальні служби будуть ремонтувати колектор

    З самого ранку комунальники почали підготовку до перекриття однієї з центральних вулиць столиці. З 2 березняобмежать рух автотранспорту на бульварі Лесі Українки (біля будинку №2).

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    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв

    Такі міри прийняті у зв’язку з капітальним ремонтом частини Прозорівського (Кловського) колектора дощової каналізації. Буде перекрито до двох смуг руху в напрямку з центру міста до площі Лесі Українки.

    Про це раніше повідомляли у КК «Київавтодор».

    Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і за можливості обирати інші маршрути руху.

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