У центрі Києва комунальники перекривають бульвар Лесі Українки (фото)
- Сьогодні, 09:25
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Столичні комунальники перекривають бульвар Лесі Українки
Комунальні служби будуть ремонтувати колектор
З самого ранку комунальники почали підготовку до перекриття однієї з центральних вулиць столиці. З 2 березняобмежать рух автотранспорту на бульварі Лесі Українки (біля будинку №2).
Такі міри прийняті у зв’язку з капітальним ремонтом частини Прозорівського (Кловського) колектора дощової каналізації. Буде перекрито до двох смуг руху в напрямку з центру міста до площі Лесі Українки.
Про це раніше повідомляли у КК «Київавтодор».
Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і за можливості обирати інші маршрути руху.