У Києві на одну «Москву» стане менше
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Зупинка громадського транспрта
Тролейбусна зупинка «Універмаг «Московський» змінить назву
З сьогоднішнього дня, 13 травня 2017 року, зупинка тролейбусних маршрутів №11, 12 та 43 «Універмаг «Московський», розташована на Голосіївському проспекті, перейменовується на «Коломийський провулок».
Про це інформує сайт столичної влади, інформує «Главком».
Зміна назви стосується зупинок громадського транспорту в обох напрямках Голосіївського проспекту.
Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко розповів, як буде працювати система відеоспостереження у Києві.