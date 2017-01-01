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    У Києві на одну «Москву» стане менше

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    Зупинка громадського транспрта
    Зупинка громадського транспрта

    Тролейбусна зупинка «Універмаг «Московський» змінить назву

    З сьогоднішнього дня, 13 травня 2017 року, зупинка тролейбусних маршрутів №11, 12 та 43 «Універмаг «Московський», розташована на Голосіївському проспекті, перейменовується на «Коломийський провулок».

    Про це інформує сайт столичної влади, інформує «Главком».

    Зміна назви стосується зупинок громадського транспорту в обох напрямках Голосіївського проспекту.

    Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко розповів, як буде працювати система відеоспостереження у Києві.

    Київ громадський транспорт благоустрій
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