У Києві правоохоронці затримали шахрая, який отримував гроші «за звільнення сина з поліції»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисник зателефонував бабусі і за годину приїхав забрати 20 тисяч гривень. Під час передачі грошей його затримали правоохоронці. Чоловіку оголошено підозру у скоєнні шахрайства

Ввечері до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від 53-річного місцевого жителя про те, що його матір намагаються ошукати. Зі слів заявника, до старенької зателефонував невідомий, розповів, що її син скоїв дорожньо-транспортну пригоду, у якій загинула людина. А щоб відкупитися від поліції, необхідно терміново сплатити 20 тисяч гривень. Пенсіонерка згодилася і назвала адресу. За кілька хвилин жінка зв’язалася із сином і розповіла цю історію.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Працівники поліції чекали на афериста у квартирі. Він приїхав на таксі, продовжив свою страшну розповідь і забрав гроші. У цей час його затримали оперативники карного розшуку і доправили до Голосіївського управління поліції. Там встановили його особу – це 37-річний уродженець Сумської області, який кілька останніх років проживає в київському хостелі і займається ремонтними роботами.

Відомості про подію зареєстровані. Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідчі звернулися із клопотання до суду щодо арешту чоловіка, але, враховуючи, що він батько чотирьох неповнолітніх дітей і не має судимостей, суд прийняв рішення на час слідства відпустити його під особисте зобов’язання.

Сумчанин розповів, що напередодні до нього зателефонував знайомий, який зараз відбуває покарання у тюрмі, і попросив забрати гроші у жінки.

Правоохоронці під час слідства встановлять усі обставини кримінального правопорушення, а також спільників зловмисника. Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.