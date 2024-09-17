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День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії: легенда про мучениць, традиції, прикмети та заборони

Христина Жиренко
glavcom.ua
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День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії: легенда про мучениць, традиції, прикмети та заборони
Православні та греко-католики відзначають День пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії
фото з відкритих джерел

Сьогодні всім жінкам варто плакати

Щорічно 17 вересня православні та греко-католики відзначають День пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Також в цей день вітають з Днем ангела жінок з іменами Віра, Любов, Надія і Софія, прийнято дарувати їм подарунки, а ті повинні пригостити своїх рідних і близьких ласощами. Іменинницям слід сходити до церкви і попросити про здоров'я, благополуччя і любові.

Легенда про мучениць

В основі легенди – історія про одну матір Софію, та трьох її доньок: Віру, Надію і Любов. Імена у дівчаток такі були не випадково: їх мати була зразковою християнкою і назвала дочок найсвітлішими жіночими рисами, бажаючи виховати у них лише найкращі якості.

Жили всі четверо жінок у Римі, в часи, коли прихильники християнської віри зазнавали переслідувань та покарань. Така доля не оминула й матір із доньками. Їх відправили на суд, де сам король Адріан вирішував подальшу долю невільників.

Король запропонував усім чотирьом помилування, якщо всі відречуться від своєї віри. Отримавши відмову – Адріан дуже розлютився. Потім їх намагались змусити відректись катуваннями – проте і це не допомогло.

Трьох дочок, згідно з легендою, закатували до смерті на очах у матері. Софія ж не відходила від могил доньок протягом наступних декількох днів, поки не померла сама. За таку смерть церква і нарекла чотирьох жінок святими мученицями. Обличчя їх почали зображувати на іконах, а імена отримали широку популярність серед християн, в тому числі, і в українців. Сьогодні і досі часто можна зустріти в народі такі імена як Софія, Надія, Віра чи Любов.

День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії: легенда про мучениць, традиції, прикмети та заборони фото 1

Традиції та звичаї

Основна традиція цього свята – гучний жіночий плач рано вранці. Вважається, що якщо жінка поплаче, то це відлякає всі біди, прикрощі та напасті від неї самої та її сім'ї. Заміжнім жінкам в цей день потрібно поставити в церкві дві свічки біля ікони Ісуса Христа і ще одну – вночі в коровай і 40 раз прочитати слова про спокій. На ранок коровай слід розділити між усіма членами сім'ї, включаючи домашніх улюбленців. Завдяки цьому обряду в будинок приноситься спокій і затишок.

День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії: легенда про мучениць, традиції, прикмети та заборони фото 2

У церкві потрібно помолитися біля ікони трьох великомучениць, попросити, віри, сили, здоров'я, любові, благополуччя. У ікони Софії просять здоров'я дітям і жінкам, а також зачаття дитини.

Цей день проводять у родинному колі, більшу частину уваги приділяють дівчаткам.

Прикмети на свято Віри, Надії і Любові:

  • 17вересня вважається небезпечним і нещасливим днем.
  • Весілля, заручини і весілля 17 вересня не проводять – погана прикмета.
  • Жінкам не варто сьогодні займатися домашніми справами.
  • Народні прикмети говорять, що цей день завжди холодно і дощитиме.
  • Після Віри, Надії, Любові починаються перші заморозки.
  • Якщо журавлі полетять у цей день, то на Покров буде мороз, а ні, то зима буде пізніше. Зазвичай слідом журавлям кричали : «колесом дорога», для того, щоб навесні вони знову повернулися в рідні місця.
  • Якщо в цей день пішов дощ, буде рання весна.

Народні приказки

  • Віра, Надія, Любов і мати їх Софія – серцю розрада, а душі надія.
  • Віра, Надія, Любов усе здолають.
  • Де Віра, там і Надія, де Надія – там і Любов.

Заборони

Народна пам'ять зібрала кілька заборон, пов'язаних з днем християнських мучениць. За давніми віруваннями, у цей день не можна:

  • відзначати весілля та вінчатися;
  • важко працювати жінкам;
  • працювати в саду та городі;
  • ображати жінок чоловікам;
  • займатися рукоділлям.

Також в цю дату, як і будь-якого іншого дня, не можна сваритися, лаятися матом, бажати зла іншим людям і заздрити чужому щастю. Крім того, в цей день жінкам не можна займатися домашніми справами.

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Теги: УГКЦ Українська православна церква православна церква релігія свята

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