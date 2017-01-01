У Києві розшукали хлопчика, який втік із притулку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Із підлітком працюють психологи та правоохоронці

Дмитро Кузнецов неодноразово втікав із дому та з притулку. Востаннє він зник 5 січня цього року, а 26 лютого його бачили в районі Ленінградської площі.

Завдяки засобам масової інформації, які вчора розповсюдили фото зниклої дитини, сьогодні на території Деснянського району хлопця, якого розшукує поліція, впізнав перехожий і викликав поліцейських.

Зараз дитина перебуває в реабілітаційному центрі. Із нею працюють психологи. Хлопчик спілкується із правоохоронцями, яким пояснив, що весь цей час займався бродяжництвом.

Джерело: Столичний сайт