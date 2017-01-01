У Києві відкрили пам’ятник співробітнику СБУ

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У столиці відкрито пам’ятник підполковнику Володимиру Шкірі, який загинув під час виконання бойового завдання поблизу гори Карачун під Слов’янськом

Скульптуру встановлено на території підрозділу СБУ, в якому служив загиблий герой. У церемонії вшанування пам’яті Володимира Шкіри взяли учать керівництво служби, побратими та колеги.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Перший заступник голови СБУ Віталій Маліков у своїй промові наголосив на важливості збереження пам’яті про кожного загиблого героя СБУ.

«Нехай цей пам’ятник стане ще одним символом жертовності та сміливості наших офіцерів, які віддали своє життя за Незалежність України», ‒ наголосив він.



На відкритті пам’ятника були присутні мати та дружина Володимира Шкіри. «Впевнений, що на героїчному прикладі Володимира зростатимуть молоді покоління офіцерів служби. Керівництво СБУ ніколи не залишить вашу родину без підтримки», ‒ запевнив Віталій Маліков близьких підполковника Шкіри.