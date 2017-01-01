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    У приміських маршрутках істотно зросла вартість проїзду

    • Сьогодні, 11:06
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    На 30–50 відсотків перевізники підвищили ціни на проїзд

    У приміських маршрутках Київщини ціна різко зросла до 15 гривень. Про це повідомляє «Громада Приірпіння». 

    У Бучі ціна поїздки до Києва зросла з 11 гривень до 15 гривень. По місту було 4 гривні, а стало 6.

    У Коцюбинському ціна вже зросла з 4 до 5 гривень.

    Перевізники у своїх оголошеннях пояснюють підвищення тарифу тим, що зросли ціни на пальне. А також говорять про збільшення мінімальної зарплати від 1 січня до 3,2 тис. грн.

    Нагадаємо, що у столичних маршрутках з 21 січня проїзд подорожчав на 1 гривню.

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