Пасажирів столичних маршруток попередили: завтра проїзд знову подорожчає (ФОТО)

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Ціна на проїзд підвищиться на гривню

Із завтрашнього дня, 21 січня, подорожчає проїзд у київській маршрутці №545 (45д). Оголошення з відповідною інформацією розміщене в салоні маршрутки, повідомляє кореспондент «Главкома».

Зокрема, ціна на проїзд збільшиться на одну гривню і становитиме шість гривень. Перевізник пояснює необхідність підвищення ціни на проїзд підвищенням вартості дизельного пального, запасних частин та інших складових собівартості проїзду.

Маршрутне таксі ходить за маршрутом вул. Є. Чавдар – ст.м. «Дарниця». Належить перевізнику «Ярославь-авто».

Як повідомлялося, на Борщагівській лінії швидкісного трамваю почало курсувати 10 нових сучасних трамваїв з низькою підлогою, які отримав Київ. Столична влада планує оснастити такими трамваями всю лінію.