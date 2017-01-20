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    Пасажирів столичних маршруток попередили: завтра проїзд знову подорожчає (ФОТО)

    • Сьогодні, 10:55
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    Ціна на проїзд підвищиться на гривню

    Із завтрашнього дня, 21 січня, подорожчає проїзд у київській маршрутці №545 (45д). Оголошення з відповідною інформацією розміщене в салоні маршрутки, повідомляє кореспондент «Главкома».

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    Зокрема, ціна на проїзд збільшиться на одну гривню і становитиме шість гривень. Перевізник пояснює необхідність підвищення ціни на проїзд підвищенням вартості дизельного пального, запасних частин та інших складових собівартості проїзду.

    Маршрутне таксі ходить за маршрутом вул. Є. Чавдар – ст.м. «Дарниця». Належить перевізнику «Ярославь-авто».

    Як повідомлялося, на Борщагівській лінії швидкісного трамваю почало курсувати 10 нових сучасних трамваїв з низькою підлогою, які отримав Київ. Столична влада планує оснастити такими трамваями всю лінію.

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