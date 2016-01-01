У столиці наркоман виламав двері квартири і побив господаря



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві на вулиці Академіка Курчатова невідомий чоловік виламав двері в квартиру, де відпочивали пенсіонери, і влаштував там погром. Про це йдеться в повідомленні Патрульній поліції.

«Затримувати підозрюваного на місці події патрульним довелося вчотирьох, адже чоловік чинив опір їм і намагався спровокувати бійку. У чоловіка були явні ознаки наркотичного сп'яніння «, - йдеться в повідомленні.

Господарі будинку розповіли, що вечеряли і спілкувалися, коли невідомий чоловік з ножем виламав двері, увірвався в квартиру, розбив вікна і побив господаря.

«У затриманого виявили пакетики з подрібненою рослинною речовиною і білим порошком», - йдеться в повідомленні.

Джерело: 44.ua