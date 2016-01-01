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    У столиці наркоман виламав двері квартири і побив господаря

    • 29 Грудня, 15:07
    • Розсилка

    У Києві на вулиці Академіка Курчатова невідомий чоловік виламав двері в квартиру, де відпочивали пенсіонери, і влаштував там погром. Про це йдеться в повідомленні Патрульній поліції.

    «Затримувати підозрюваного на місці події патрульним довелося вчотирьох, адже чоловік чинив опір їм і намагався спровокувати бійку. У чоловіка були явні ознаки наркотичного сп'яніння «, - йдеться в повідомленні.

    Господарі будинку розповіли, що вечеряли і спілкувалися, коли невідомий чоловік з ножем виламав двері, увірвався в квартиру, розбив вікна і побив господаря.

    «У затриманого виявили пакетики з подрібненою рослинною речовиною і білим порошком», - йдеться в повідомленні.

    Джерело: 44.ua

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