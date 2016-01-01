У столиці наркоман виламав двері квартири і побив господаря
- 29 Грудня, 15:07
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Розсилка
У Києві на вулиці Академіка Курчатова невідомий чоловік виламав двері в квартиру, де відпочивали пенсіонери, і влаштував там погром. Про це йдеться в повідомленні Патрульній поліції.
«Затримувати підозрюваного на місці події патрульним довелося вчотирьох, адже чоловік чинив опір їм і намагався спровокувати бійку. У чоловіка були явні ознаки наркотичного сп'яніння «, - йдеться в повідомленні.
Господарі будинку розповіли, що вечеряли і спілкувалися, коли невідомий чоловік з ножем виламав двері, увірвався в квартиру, розбив вікна і побив господаря.
«У затриманого виявили пакетики з подрібненою рослинною речовиною і білим порошком», - йдеться в повідомленні.
Джерело: 44.ua