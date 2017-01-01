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    У столиці розшукують водія, який збив підлітка

    • Сьогодні, 10:33
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    27 січня, у Києві на вул Празькій 29\31 невідомий водій на чорному «Шевроле» збив підлітка, довіз його до парадного і зник в невідомому напрямку.

    За інформацією, невстановлений автомобіль, імовірно «Шевроле» чорного кольору, приблизно о 16: 00-16: 30 збив на неповнолітнього, після чого довіз дитину до парадного і зник в невідомому напрямку.

    Дитина в лікарні з рваною раною і переломом ноги.

    Водіїв просять відгукнутися у випадку, якщо вони стали свідками. Камер на цій ділянці немає, вся надія на відеореєстратори.

    Нагадаємо, що сьогодні в ранці у Києві сталося масштабна ДТП на проспекті Перемоги.

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