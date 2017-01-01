Через потрійну ДТП на проспекті Перемоги кияни не можуть вчасно потрапити на роботу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На дорогах у Києві сьогодні ожеледиця

Сьогодні зранку на проспекті Перемоги у столиці, між Нивками та Берестейською, сталося три аварії. Як повідомляє кореспондент «Главкома», через затори рух на трасі ускладнено.

Як повідомив портал dtp.kiev.ua, затор збільшується на проспекті Перемоги у бік центру.

«Масштабна ДТП з потерпілими і ще дві аварії простіше. Об'їжджайте. На дорогах лід. Будьте обережними», – йдеться у повідомленні.

Люди в коментарях зазначають, що «за дві години вдалося проїхати 10 км», а в районі метро «Берестейська» рухається лише права смуга.

За прогнозами синоптиків сьогодні, 3 лютого, в Києві очікується на дорогах ожеледиця. Через погіршення погодних умов на деяких автошляхах України обмежено рух транспорту.