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    Через потрійну ДТП на проспекті Перемоги кияни не можуть вчасно потрапити на роботу

    • Сьогодні, 09:31
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    На дорогах у Києві сьогодні ожеледиця

    Сьогодні зранку на проспекті Перемоги у столиці, між Нивками та Берестейською, сталося три аварії. Як повідомляє кореспондент «Главкома», через затори рух на трасі ускладнено.

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    Через потрійну ДТП на проспекті Перемоги кияни не можуть вчасно потрапити на роботу
    Через потрійну ДТП на проспекті Перемоги кияни не можуть вчасно потрапити на роботу
    Через потрійну ДТП на проспекті Перемоги кияни не можуть вчасно потрапити на роботу
    Через потрійну ДТП на проспекті Перемоги кияни не можуть вчасно потрапити на роботу
    Через потрійну ДТП на проспекті Перемоги кияни не можуть вчасно потрапити на роботу
    Через потрійну ДТП на проспекті Перемоги кияни не можуть вчасно потрапити на роботу
    Через потрійну ДТП на проспекті Перемоги кияни не можуть вчасно потрапити на роботу
    Через потрійну ДТП на проспекті Перемоги кияни не можуть вчасно потрапити на роботу
    Через потрійну ДТП на проспекті Перемоги кияни не можуть вчасно потрапити на роботу
    Через потрійну ДТП на проспекті Перемоги кияни не можуть вчасно потрапити на роботу

    Як повідомив портал dtp.kiev.ua, затор збільшується на проспекті Перемоги у бік центру.

    «Масштабна ДТП з потерпілими і ще дві аварії простіше. Об'їжджайте. На дорогах лід. Будьте обережними», – йдеться у повідомленні.

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    Люди в коментарях зазначають, що «за дві години вдалося проїхати 10 км», а в  районі метро «Берестейська» рухається лише права смуга. 

    За прогнозами синоптиків сьогодні, 3 лютого, в Києві очікується на дорогах ожеледиця. Через погіршення погодних умов на деяких автошляхах України обмежено рух транспорту.

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