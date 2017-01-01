У столиці вандали обікрали могилу Лесі Українки
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Могила Лесі Українки
На Байковому кладовищі невідомі пограбували могилу видатної української поетеси
Вандали викрали бронзові елементи з пам'ятника Лесі Українки.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Могиила поетеси Лесі Українки — пам'ятка історії національного значення, 1913 року, розташована в Києві на Байковому кладовищі (старому), дільниці № 3.
У 1939 на могилі встановлений надгробний бронзовий пам'ятник на гранітному постаменті, скульптор Галина Петрашевич.
Нагадаємо, у Києві співробітники карного розшуку провели спеціальну операцію із звільнення заручника, задіявши спецпризначенців.
Джерело: Еспресо ТВ