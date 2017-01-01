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    У столиці вандали обікрали могилу Лесі Українки

    • Сьогодні, 17:39
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    <span class="irc_pt" dir="ltr">Могила Лесі Українки</span>
    Могила Лесі Українки

    На Байковому кладовищі невідомі пограбували могилу видатної української поетеси

    Вандали викрали бронзові елементи з пам'ятника Лесі Українки.

    На місці події працює слідчо-оперативна група.

    Могиила поетеси Лесі Українки — пам'ятка історії національного значення, 1913 року, розташована в Києві на Байковому кладовищі (старому), дільниці № 3.

    У 1939 на могилі встановлений надгробний бронзовий пам'ятник на гранітному постаменті, скульптор Галина Петрашевич.

    Нагадаємо, у Києві співробітники карного розшуку провели спеціальну операцію із звільнення заручника, задіявши спецпризначенців. 

    Джерело: Еспресо ТВ

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