Уночі в Києві згоріла автомийка

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На Троєщині сталася пожежа

Сьогодні вночі, 10 травня, на столичній Троєщині, сталася надзвичайна пригода. На вулиці Миколи Закревського згоріла автомийка на чотири бокси.

За попередніми даними ДСНС, загорівся кавовий автомат, що стояв усередині споруди.

На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Борщагівці 1 травня за адресою вулиця Гната Юри, 1 сталася пожежа. Тоді у пожежі ледь не постраждали маленькі діти.

Джерело: Ведомости