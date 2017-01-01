В навчальних закладах столиці зареєстровано незначне зростання захворюваності на грип

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У Києві серед школярів зафіксовано незначне зростання захворюваності на грип і ГРВІ, проте загальний показник захворюваності нижчий епідемічного порогу на 30,7%.

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«За 2 дні 3-го тижня за медичною допомогою звернулось 8534 особи проти 6574 за аналогічний період минулого тижня, відмічається зростання захворюваності на 23%. Зростання відбувається за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, серед дітей віком до 1-го року відмічається зниження захворюваності на 3,4%, від 1 до 4 років – на 22,7%, від 5 до 9 років – на 26,4%, від 10 до 14 років – на 36,5%, від 15 до 17 років – на 35,6%. Окрім того, серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 36,9%, а серед дорослих – на 18,4%», – розповів Микола Поворозник.

За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, за 2 дні до лікувальних установ столиці госпіталізовано 104 особи, в тому числі 57 дітей.