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    В столиці продовжують облаштування переходів кольоровою бруківкою

    • Сьогодні, 13:08
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    Вулиці Києва поповняться ще двома переходами з кольорової бруківки

    До 1 квітня у Печерському районі на вул. Ольгинській планується облаштувати ще один перехід з кольорової бруківки червоно-білого кольору.

    Як нагадують у корпорації «Київавтодор», на таку ідею працівників наштовхнули фізичні характеристики бруківки, оскільки на ній погано тримається фарба та пластик, і, як наслідок, дорожня розмітка пішохідного переходу швидко зношується і потребує поновлення.

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    В столиці продовжують облаштування переходів кольоровою бруківкою
    В столиці продовжують облаштування переходів кольоровою бруківкою
    В столиці продовжують облаштування переходів кольоровою бруківкою
    В столиці продовжують облаштування переходів кольоровою бруківкою

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, на вулиці Інститутській облаштовують пішохідний перехід з кольорової бруківки.

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