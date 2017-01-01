В столиці продовжують облаштування переходів кольоровою бруківкою

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Вулиці Києва поповняться ще двома переходами з кольорової бруківки

До 1 квітня у Печерському районі на вул. Ольгинській планується облаштувати ще один перехід з кольорової бруківки червоно-білого кольору.

Як нагадують у корпорації «Київавтодор», на таку ідею працівників наштовхнули фізичні характеристики бруківки, оскільки на ній погано тримається фарба та пластик, і, як наслідок, дорожня розмітка пішохідного переходу швидко зношується і потребує поновлення.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, на вулиці Інститутській облаштовують пішохідний перехід з кольорової бруківки.