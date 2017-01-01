Як Київ святкував Великдень. Відео з висоти пташиного польоту

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У Великодню ніч Київ вражав спокоєм та величчю

Якою була столиця України у великодню ніч, показали на відео, знятому з висоти пташиного польоту. Трихвилинний ролик опублікувала на своєму офіційному YouTube-каналі компанія Air Dreams Media.

У відео можна спостерігати найвеличніші храми столиці, починаючи від Володимирського собору і закінчуючи Києво-Печерською лаврою. Вони сяють вогнями, адже всередині триває нічна служба, а зовні підсвічуються тисячами лампочок.

Незважаючи на пізній час, вулиці столиці живуть своїм життям, а до церков з пасками прямують люди.

Цей ролик компанія назвала своїм подарунком до Великодня.

Пропонуємо й вам насолодитися захоплюючим відео:

Раніше «Главком» розповідав, як кияни святкували Великдень.

Джерело: Znaj.ua