  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Як Київ святкував Великдень. Відео з висоти пташиного польоту

    • Сьогодні, 15:05
    • Розсилка

    У Великодню ніч Київ вражав спокоєм та величчю

    Якою була столиця України у великодню ніч, показали на відео, знятому з висоти пташиного польоту. Трихвилинний ролик опублікувала на своєму офіційному YouTube-каналі компанія Air Dreams Media.

    У відео можна спостерігати найвеличніші храми столиці, починаючи від Володимирського собору і закінчуючи Києво-Печерською лаврою. Вони сяють вогнями, адже всередині триває нічна служба, а зовні підсвічуються тисячами лампочок.

    Незважаючи на пізній час, вулиці столиці живуть своїм життям, а до церков з пасками прямують люди.

    Цей ролик компанія назвала своїм подарунком до Великодня.

    Пропонуємо й вам насолодитися захоплюючим відео:

    Раніше «Главком» розповідав, як кияни святкували Великдень

    Джерело: Znaj.ua

    Читайте також
    Київ Великдень 2017
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ