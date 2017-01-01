За вихідні на дорогах Київщини в аваріях загинуло шестеро людей, 19 - отримали травми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

18 - 19 березня, у столичному регіоні, через порушення правил дорожнього руху, сталося 11 дорожньо-транспортних пригод, в яких шестеро громадян загинуло та 19 отримали травми різного ступеня тяжкості.

3а вихідні, працівники поліції виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 335 порушників ПДР, серед них семеро пішоходів. Зокрема, виявлено 24 факти керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє Управління превентивної діяльності поліції в Київській області.

Типові аварії для нетверезих водіїв - це виїзд на зустрічну смугу і лобове зіткнення. Наслідки таких автопригод завжди серйозні, іноді - трагічні.

Найбільш розповсюдженими порушеннями залишаються невиконання вимог дорожніх знаків та розмітки, недотримання безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування, виїзд на смугу зустрічного руху.

Шановні водії! Працівники поліції Київщини вкотре закликають до неухильного дотримання правил дорожнього руху. Перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування та не дотримання правил безпеки на дорозі призводять до трагічних наслідків.