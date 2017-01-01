Життя після Євробачення: у Києві поновили роботу маршрути громадського транспорту
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Автобусний маршрут №46
Відновлено рух автобусів маршрутів № 46 і № 70
О 9:00 15 травня відновлено рух автобусів маршрутів № 46 і № 70 за власними схемами руху.
Про це інформує КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».
Нагадуємо, що на час проведення пісенного конкурсу «Євробачення» автобуси зазначених маршрутів курсували без заїзду до ст. м. «Лівобережна».
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що охочих киян кличуть розбирати сцену Євробачення.