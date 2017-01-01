  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Життя після Євробачення: у Києві поновили роботу маршрути громадського транспорту

    • Сьогодні, 12:01
    • Розсилка
    Автобусний маршрут №46
    Автобусний маршрут №46

    Відновлено рух автобусів маршрутів № 46 і № 70

    О 9:00 15 травня відновлено рух автобусів маршрутів № 46 і № 70 за власними схемами руху.

    Про це інформує КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

    Нагадуємо, що на час проведення пісенного конкурсу «Євробачення» автобуси зазначених маршрутів курсували без заїзду до ст. м. «Лівобережна».

    Нагадаємо, раніше повідомлялось, що охочих киян кличуть розбирати сцену Євробачення.

    Читайте також
    Євробачення Київ громадський транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ