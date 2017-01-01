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    У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)

    • Сьогодні, 14:22
    • Розсилка
    Фото: Станіслав Груздєв
    Фото: Станіслав Груздєв

    На власника Porshe Cayenne чекає неприємний сюрприз

    У центрі Києва, на вулиці Лютеранській, поруч із будівлею Адміністрації президента, під асфальт провалився автомобіль Porshe Cayenne.
    За інформацією кореспондента «Главкома», працівники комунальних служб міста на місці пригоди  напередодні проклали кабель і потім заасфальтували цю частину дороги.

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    У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)
    У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)
    У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)
    У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)
    У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)
    У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)
    У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)
    У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)
    У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)
    У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)
    У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)
    У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)
    У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)
    У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв

    Київ
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