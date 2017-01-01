У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)

У центрі Києва, на вулиці Лютеранській, поруч із будівлею Адміністрації президента, під асфальт провалився автомобіль Porshe Cayenne.

За інформацією кореспондента «Главкома», працівники комунальних служб міста на місці пригоди напередодні проклали кабель і потім заасфальтували цю частину дороги.