У Києві біля Адміністрації президента пішов під асфальт Porshe Cayenne (фото)
- Сьогодні, 14:22
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Фото: Станіслав Груздєв
На власника Porshe Cayenne чекає неприємний сюрприз
У центрі Києва, на вулиці Лютеранській, поруч із будівлею Адміністрації президента, під асфальт провалився автомобіль Porshe Cayenne.
За інформацією кореспондента «Главкома», працівники комунальних служб міста на місці пригоди напередодні проклали кабель і потім заасфальтували цю частину дороги.
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