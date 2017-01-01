Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
- Сьогодні, 08:16
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Шляхопровід, на який не можна дивитися без жалю
Шляхопровід на Либідській площі було побудовано всередині 20-го століття. Він з’єднує два столичних райони – Печерський і Голосіївський.
Ще в часи правління Черновецького було заплановано реконструкцію шляхопроводу-«пенсіонера» на Либідській.
Зовнішній вигляд шляхопроводу начебто задовільний. Особливо, коли «пролітаєш» по ньому чи під ним на автівці. Асфальт, в порівнянні з іншими столичними дорогами, на четвірку, опори пофарбовані і начебто цілі.
(для перегляду документа натисніть на зображення)
Але якщо пройти по мосту пішки, стає моторошно. Поручні тримаються на чесному слові. Деякі взагалі з’їла іржа: вони буквально висять у повітрі. До краю страшно підійти. На тротуарі тріщини, через які з низу пробивається денне світло. Рукою можна дотягнутися до дротів, які звисають зі стовпів.
Як все це виглядає, можна побачити у фоторепортажі:
Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.
Після надзвичайної події на Шулявці, в терміновому порядку було підготовлено сім варіантів реконструкції шляхопроводу, які розглянула містобудівна рада. З семи варіантів реконструкції було обрано три варіанти. Проекти були направлені на подальшу розробку та доопрацювання.
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