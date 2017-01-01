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    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж

    • Станіслав Груздєв
    • Сьогодні, 08:16
    • Розсилка
    Шляхопровід на Либідській площі в Києві
    Шляхопровід на Либідській площі в Києві

    Шляхопровід, на який не можна дивитися без жалю

    Шляхопровід на Либідській площі було побудовано всередині 20-го століття. Він з’єднує два столичних райони – Печерський і Голосіївський.

    Ще в часи правління Черновецького було заплановано реконструкцію шляхопроводу-«пенсіонера» на Либідській.

    Зовнішній вигляд шляхопроводу начебто задовільний. Особливо, коли «пролітаєш» по ньому чи під ним на автівці. Асфальт, в порівнянні з іншими столичними дорогами, на четвірку, опори пофарбовані і начебто цілі.

    (для перегляду документа натисніть на зображення)

    Але якщо пройти по мосту пішки, стає моторошно. Поручні тримаються на чесному слові. Деякі взагалі з’їла іржа: вони буквально висять у повітрі. До краю страшно підійти. На тротуарі тріщини, через які з низу пробивається денне світло. Рукою можна дотягнутися до дротів, які звисають зі стовпів.

    Як все це виглядає, можна побачити у фоторепортажі:

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    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Іржа з'їла поручні
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж
    Черговий київський міст може впасти на голови киян. Фоторепортаж

    Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати. 

    Після надзвичайної події на Шулявці, в терміновому порядку було підготовлено сім варіантів реконструкції шляхопроводу, які розглянула містобудівна рада. З семи варіантів реконструкції було обрано три варіанти. Проекти були направлені на подальшу розробку та доопрацювання.

    Читайте також інтерв'ю з експертом з транспортного планування: «Дмитро Беспалов: Перед обвалом китайці запропонували свій проект будівництва Шулявського моста»

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