Дружина мера Кличка заспівала на даху ЦУМу

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фото: facebook.com Наталія Кличко на даху ЦУМу

Наталія Кличко прилетіла до Києва, щоб дати сольний концерт на даху торгового центру, що належить Ринату Ахметову

43-річна Наталія Кличко, дружина мера Києва дала черговий концерт. Дивно, що захід відбувся в столиці України, оскільки Наталя тут дуже нечастий гість. Своєю співочою кар'єрою дружина Віталія Кличка займається переважно в Німеччині, де живе з дітьми.

Захід відбувся на даху торгового центру ЦУМ на Хрещатику. Зазначимо, що ЦУМ належить Ринату Ахметову. Центр нещодавно відкрився після масштабної реконструкції.

Перед відомими і не дуже гостями Наталя представила свою сольну програму Naked Soul. Нагадаємо, що взимку минулого року вона записала дебютний альбом «Оголена душа» і гастролювала з ним по містах Німеччини. На багатьох німецьких сайтах продавалися квитки на її концерти по 36 євро, а з доставкою – 40.

Дружина мера Кличка займається кар'єрою співачки, фото: facebook.com

Подарунок у вигляді сольного виступу дружина градоначальника підготувала нібито спеціально до Дня Києва. Серед тих, хто прийшов послухати Наталію Єгорову (дівоче прізвище), був її дівер Володимир Кличко, перед останнім боєм якого вона виконувала гімн України, близький друг і заступник Віталія Кличка Ігор Ніконов з дружиною Інною, глава правління Ощадбанку і близький друг Арсенія Яценюка Андрій Пишний з дружиною.

Віталій Кличко, Інна Ніконова і Володимир Кличко на концерті, фото: jetsetter.ua

Цікаво, що кожен відвідувач концерту отримав у подарунок альбом дружини мера.

Андрій Пишний з дружиною, фото: jetsetter.ua

Нагадаємо, що Наталія Кличко живе переважно в Гамбурзі (Німеччина), де ходять до школи двоє її дітей: дочка Ліза-Вікторія і син Максим. Старший Єгор-Даніель уже вчиться у США.

Джерело: Страна.ua