У Києві заборонили продавати в'ялену рибу через смертельне отруєння

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У Києві зареєстровано три випадки отруєння рибою, один із них - смертельний

У Києві ввели тимчасову заборону на реалізацію в'яленої риби промислового виробництва. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держспоживслужи в м. Києві.

«Станом на 18.00 29.05.2017 р. в Києві існує тимчасова заборона на реалізацію зазначеної продукції, громадянам, які її придбали, настійно рекомендується утриматися від вживання в їжу до з'ясування обставин», - сказано в повідомленні.

Отруйна риба була вироблена підприємством, розташованим в м. Світловодськ Кіровоградської області, придбана в гіпермаркеті «Караван» ТОВ «Група Рітейлу України», за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 13-б та супермаркеті «Мегамаркет» ТОВ «Лабро», за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 50.

Летальний випадок захворювання на ботулізм зареєстрований у громадянина 1976 року народження, який 24 травня, за словами дружини, вживав в їжу в'ялену рибу (лящ) промислового виробництва. У інших двох випадках захворювання ботулізмом, постраждалі також пов'язують своє захворювання з вживанням в їжу тарані і в'яленого карпа промислового виробництва.

Нагадаємо, в столиці три людини отруїлися рибою, купленою в супермаркеті, у них діагностували зараження ботулізмом. У ході спільної перевірки фахівцями ДППЗ і МОЗ було встановлено, що риба реалізовувалася без супровідних документів. Всього з початку року захворіли на ботулізм шість осіб.