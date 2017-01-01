Аварійні мости в Україні: чи чекати падіння наступного

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Питання аварійності Шулявського мосту залишилося відкритим. І не тільки його.

Проблема мостів – це біль усієї країни. Половина – в аварійному стані. Чи візьмуться за них після вчорашнього випадку.

Шулявський міст не раз горів. Востаннє - п'ять років тому. Після цього він вкрився тріщинами, щоб не впав його підперли і забули. Тепер у мерії шукають винних.

керівник департаменту транспортної інфраструктури КМДА Ілля Сагайдак себе винним не вважає. Киває на Київатодор. Мовляв, жодних експертиз за роки після пожежі не було. А мости за інструкціями потрібно перевіряти бодай раз на рік.

«Замість того щоб слідкувати за інфраструктурою в когось інші пріоритети. І коли я кажу про розвалені дороги, це питання не тільки що у когось руки не такі, це питання корупції», – переконує Ілля Сагайдак.

Тим часом Київавтодор теж втрутився у дискусію. Визнають, у столиці 10 мостів у поганому стані. Однак, переконують, їздити по них можна. Як і можна було по Шулявському.

З мостами погано не лише у Києві. Це проблема всієї України. Із 17 тисяч – половина у аварійному стану. Це офіційна статистика.

«Є ситуації, де руйнація або падіння одного моста відріже область одну від іншої. Це і західна Україна, і східна», – зазначає міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Однак року мостів не вийшло. З 30 мільярдів гривень, які передбачили Автодору, поки що є 14 мільярдів. Цього вистачить лише на ремонт 80 об'єктів. А про мости, вочевидь, знову заговорять, коли впаде черговий.

Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.

Детальніше читайте: Дмитро Беспалов: Перед обвалом китайці запропонували свій проект будівництва Шулявського моста





Джерело: 24 канал