Розстріл авто в Києві: за що вбили бізнесмена Ряжева
- Сьогодні, 09:48
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У ЗМІ з'явилося багато інформації про вбитого.
Журналісти з'ясували, що 52-річний бізнесмен на прізвисько Беня начебто має кримінальне минуле. Він був причетний до Одесько-чеченської злочинного угруповання. І ніби його ресторанний бізнес існував тільки для відмивання кримінальних грошей.
Крім того, убитий був азартним гравцем в карти. Він програвав величезні суми, до півмільйона доларів.
Постійно позичав гроші і мав багато кредиторів серед впливових людей, як в Україні так і в Росії. А віддавати борги бізнесмен не любив.
У поліції ж цю інформацію поки ніяк не коментують. Нагадаємо, 8 березня в центрі Києва в авто розстріляли чоловіка і двох дітей.
Джерело: ICTV