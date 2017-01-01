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    Розстріл авто в Києві: за що вбили бізнесмена Ряжева

    • Сьогодні, 09:48
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    У ЗМІ з'явилося багато інформації про вбитого.

    Журналісти з'ясували, що 52-річний бізнесмен на прізвисько Беня начебто має кримінальне минуле. Він був причетний до Одесько-чеченської злочинного угруповання. І ніби його ресторанний бізнес існував тільки для відмивання кримінальних грошей.

    Крім того, убитий був азартним гравцем в карти. Він програвав величезні суми, до півмільйона доларів.

    Постійно позичав гроші і мав багато кредиторів серед впливових людей, як в Україні так і в Росії. А віддавати борги бізнесмен не любив.

    У поліції ж цю інформацію поки ніяк не коментують. Нагадаємо, 8 березня в центрі Києва в авто розстріляли чоловіка і двох дітей.

    Джерело: ICTV

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