У Києві поліцейські побили чоловіка, який їх викликав



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Викликав поліцейських, а вони його побили.

котре такий кричущий інцидент стався у Києві і от знову ключову роль відіграла камера спостереження.

У патрульній поліції обіцяють, - копи понесуть серйозну відповідальність. У відомстві розпочали службове розслідування. Однак, зазначають, що і чоловік зі свого боку, провокував правоохоронців.

Нагадаємо, радник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що правоохоронець, який першим стріляв у Княжичах, залишився живим.

Джерело: Магнолія ТВ