  1. Головна
  2. Київ
  3. Відео
    Відео

    У Києві поліцейські побили чоловіка, який їх викликав

    • Сьогодні, 09:03
    • Розсилка

    Викликав поліцейських, а вони його побили.

    котре такий кричущий інцидент стався у Києві і от знову ключову роль відіграла камера спостереження. 

    У патрульній поліції обіцяють, - копи понесуть серйозну відповідальність. У відомстві розпочали службове розслідування. Однак, зазначають, що і чоловік зі свого боку, провокував правоохоронців. 

    Нагадаємо, радник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що правоохоронець, який першим стріляв у Княжичах, залишився живим.

    Джерело: Магнолія ТВ

    Читайте також
    Національна поліція України Київ кримінал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ